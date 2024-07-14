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Türkiye
DHA 14.07.2024 21:25

Ankara'da işçileri taşıyan otobüs ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Ankara'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüs ile minibüs çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ankara'da işçileri taşıyan otobüs ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 17.15 sıralarında Sincan-Temelli yolunda meydana geldi.

Temelli istikametinde seyir halinde olan Nurullah Fidan idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüs, Halid Al Mohammed idaresindeki, işçileri taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan otobüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde minibüs şoförü Halid Al Mohammed'in oğlu 3 yaşındaki erkek çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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