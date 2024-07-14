Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.07.2024 22:20

Mudanya'da kargo gemisi karaya oturdu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Panama bandıralı bir kargo gemisi karaya oturdu.

Mudanya'da kargo gemisi karaya oturdu
[Fotograf: AA]

Tirilye Mahallesi'nde bir geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve deniz polisi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

"VOLGO -BALT 213" isimli Panama bandıralı geminin kıyıya 6-7 metre kala karaya oturduğu, bu esnada uç kısmında hasar oluştuğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre geminin dün İstanbul'dan 21.00 sıralarında hareket ettiği, Rusya’dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik'te limana bırakacağı esnada üçüncü kaptanın uyuması sonucu Trilye Mahallesi Ayani Kilisesi mevkisinde karaya oturduğu tespit edildi.

Gemide 9 Azerbaycanlı, 3 Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgede ekiplerin geminin kurtarılmasına yönelik çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yapıyor. Gemiyi geriye doğru çekecekler ama ön tarafta hafif bir çatlak var. Oradan su alır mı diye endişe ediliyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalar sürüyor." dedi.

İlgili acentenin, ilk etapta çalışmalar için bölgeye kurtarma gemisi yönlendirmesinin beklenildiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurtarma planı hazırlıklarına devam ediliyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gemi için KEGM-6 botunun ve balık adamların bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, dalış yapılarak hasar tespiti yapıldığı, gemi için kurtarma planı hazırlıklarına ivedilikle devam edildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Bursa Gemi
Sıradaki Haber
Karaman'da sağanak: Yolları ve evleri su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 276 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
22:14
Bakan Bayraktar: Rize açıklarında en kısa zamanda petrol sondajı yapacağız
21:43
Karaman'da sağanak: Yolları ve evleri su bastı
21:29
Ankara'da işçileri taşıyan otobüs ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı
21:37
Türksat 6A'da 4. ateşleme salı günü gerçekleşecek
21:08
Trump'a suikast girişimi sırasında ölen kişinin kimliği belirlendi
15 Temmuz'un ve darbelerin hafızası müzede yaşatılıyor
15 Temmuz'un ve darbelerin hafızası müzede yaşatılıyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ