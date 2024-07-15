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Türkiye
DHA 15.07.2024 00:39

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

Antalya'da orman yangını
[Fotograf: DHA]

Yangın,ilçeye bağlı Karaveliler Mahallesinde ormanlık alanda etkili oldu.

Yerleşim yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dağlık bölgedeki yangına müdahale etmekte zorlandı.

Ardından bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli ve kayalık olması nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarında zaman zaman zorluk yaşadığı kaydedildi. 

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Antalya Orman Yangını
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