Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 19:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kumarcılara polis baskını: 13 kişiye 41 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya'da kapalı olması gereken bir kıraathanede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira idari para cezası uygulandı.
Balıklı Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynandığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti.
Kıraathaneye yapılan baskında 13 kişi masalarda kumar oynarken yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
13 kişiye 41 bin lira ceza
Kimlikleri tespit edilen 13 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 41 bin lira idari para cezası kesildi.
Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathane ise Kütahya Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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