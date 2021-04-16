Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri dilenci görünümlü kişilere takip başlattı.

Ekiplerin denetimlerinde dilencilik yapan kişilerin başka illerden gittikleri tespit edildi.

Alışveriş merkezinin yakınında bulunan çöp konteynerlerinin önlerinde, evlerinden götürdükleri yiyeceklerle yemek buluyormuş gibi yaptıkları belirlendi.

Rezidans kiralayıp, ticari taksi kullanıyorlar

Ekiplerin denetimlerinde farklı bir gerçek daha ortaya çıktı. Dilencilik yapanların kiralamış oldukları rezidanslarda kaldıkları, ticari taksilerle hareket ettikleri görüldü.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, "Bu şahısların, belediyeye ait çöp konteynerlerinden çocuğu ile birlikte çöpten toplayıp yedikleri görüntüsü doğruyu yansıtmadığı, asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğu, bu gibi insanlara itibar edilmemesi ve para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" dedi.