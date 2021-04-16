Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğüne göre, 5 ilde pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.