Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğüne göre, 5 ilde pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Hava Durumu Fırtına
Son Haberler
- 18:43
- 18:01
- 18:49
- 17:45
- 17:57
Sıradaki Haber
Teşvikiye Camii yeniden ibadete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz