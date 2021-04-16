Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Haramidere bu kez mavi aktı
İstanbul Esenyurt'ta daha önce de rengarenk akan Haramidere, bu kez ise mavi renge büründü. Derenin renginin değişmesinin yanı sıra, ortaya çıkan koku da bölge sakinlerine büyük rahatsızlık veriyor.
Haramidere son zamanlarda rengarenk akıyor. Sebebi ise, suya karışan kimyasallar. Dere, bu defa mavi renge büründü.
Çevredeki fabrikaların atıklarından kaynaklı olduğu düşünülen bu durum, vatandaşları korkutuyor.
“Bu kötü kokuyu soluyoruz”
Dereyi renkten renge sokan atıkların kokusu da görüntüsü kadar rahatsız edici.
Semt sakinleri, tüm gün kötü kokuyu soluduklarını söyleyerek, yetkililerden acil çözüm bekliyor.
Yağmur suyu kanalları, Akçaburgaz Mahallesi'nden başlıyor, Haramidere'den geçerek Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Kanallara bırakılan atıklar, bu güzergahtaki suyu etkiliyor.
Kirlilikle ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.
Etiketler: Çevre Kirliliği
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