Haramidere son zamanlarda rengarenk akıyor. Sebebi ise, suya karışan kimyasallar. Dere, bu defa mavi renge büründü.

Çevredeki fabrikaların atıklarından kaynaklı olduğu düşünülen bu durum, vatandaşları korkutuyor.

“Bu kötü kokuyu soluyoruz”

Dereyi renkten renge sokan atıkların kokusu da görüntüsü kadar rahatsız edici.

Semt sakinleri, tüm gün kötü kokuyu soluduklarını söyleyerek, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Yağmur suyu kanalları, Akçaburgaz Mahallesi'nden başlıyor, Haramidere'den geçerek Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Kanallara bırakılan atıklar, bu güzergahtaki suyu etkiliyor.

Kirlilikle ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

