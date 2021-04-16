İstanbul'da öyle kışlar yaşanırdı ki, günlerce hayat dururdu. Kar yağışının 15 gün aralıksız sürdüğü 1987 kışı hala hafızalarda. Ama artık ne o kadar soğuk günler, ne öyle yoğun kar yağışı oluyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı, 1911 yılından beri yıllık ortalama sıcaklıkları kaydediyor. Veriler, sıcaklık artışının boyutlarını gösteriyor.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, 1911 yılından günümüze sıcaklıklarda 1,5 derecelik artış yaşandığını söyledi.

Son yüz yılda İstanbul’da ortalama yıllık sıcaklık 1,5 derece arttı

1912 yılında İstanbul'da ortalama sıcaklık değeri 13,1 dereceydi. 1966 geçen yüzyılın en sıcak yılı oldu. Ortalama sıcaklık ilk kez 15 dereceyi aştı.

Ama 2000'li yıllarda ortalama sıcaklıklar birçok kez 15 derecenin üzerine çıktı.

Son 100 yıldaki en sıcak 10 yılın 8'i bu dönemde kayda geçti. Bu da yağmur, fırtına, dolu gibi hava olaylarının şiddetini artırdı.

Türkiye, iklim değişikliğinden etkilenecek en hassas ve riskli bölgeler arasında.

Güney ve batı bölgelerde yağışlarda yüzde 30'lara varan azalma var.

MGM 2100 ylına kadar projeksiyon hazırladı

Mevsimler artık alıştığımız tarihlerde değişmiyor şüphesiz bu sorunun en temel nedeni küresel ısınma yalnızca İstanbul’a bakıldığında bile 1911 yılındaki ortalama sıcaklık değeri ile 2020 yılındaki ortalama sıcaklık değeri arasında 1,5 derecelik fark bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 2100 yılı sonuna kadar uzanan projeksiyon hazırladı. Buna göre Türkiye genelinde 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıklar 1,7 derece artabilir.

Sonraki 50 yılda ise bunun 3,8 dereceye çıkma ihtimali bulunuyor.

Önümüzdeki yıllarda 2 derecelik artış su kıtlığına sebep olacak

Küresel ısınma tüm dünyayı tehdit ediyor. Önümüzdeki yıllarda, 2 derecelik bir artış su kıtlığına sebep olabilecek.

Dünya nüfusunun yüzde 8’i şiddetli susuzluk problemleri yaşayacak. Ülkeler de karbon salınımını azaltarak küresel ısınmaya çare aramaya çalışıyor.