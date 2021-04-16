İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle biyolojik mevsimsel olay olarak meydana gelen plankton patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını beyaza bürüdü.

Sahilin bembeyaz olduğunu görenler, şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Öte yandan geçen hafta da oluşan plankton patlamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkbaharda özellikle Gemlik açıklarında görülen plankton çoğalmalarının deniz kirliliği olmadığı belirtilmişti.

