Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batmanlı çocukların Türk bayrağı sevgisi duygulandırdı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan iki çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti görenleri duygulandırdı. Çocukların Türk bayrağını öptüğü anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Hasankeyf ilçesinde, kaldırımda yürüyen iki çocuk İlçe Emniyet Amirliği önünden geçtikleri sırada bahçe duvarına asılı Türk bayrağını görünce öpüp alınlarına koydu.
Ardından yollarına devam eden çocuklar görenleri duygulandırdı.
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