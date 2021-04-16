Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte 1 tonu aşkın mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Başkentte 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 milyon 780 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bir depoda yaptıkları aramalarda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 milyon 780 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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