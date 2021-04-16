Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çorum'da bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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