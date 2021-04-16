Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Y.A. idaresindeki şehir içi yolcu taşıyan minibüs, Uludağ Üniversitesi bağlantı yolu kenarındaki direğe çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü Y.A. ile yolcular H.G, A.E.Ç, H.Ö. ve G.T. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.