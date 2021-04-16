Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yolcu dolu minibüs devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu şoför ile 4 yolcu yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Y.A. idaresindeki şehir içi yolcu taşıyan minibüs, Uludağ Üniversitesi bağlantı yolu kenarındaki direğe çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü Y.A. ile yolcular H.G, A.E.Ç, H.Ö. ve G.T. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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