Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Valiliğinden Ataşehir Belediyesi için “inceleme” talebi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Valiliği, imar yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediye çalışanları hakkında inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığına başvurdu.
Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde yaşanan Ş.D., İstanbul Valiliğine şikayet dilekçesi yollayarak, Ataşehir Belediyesi’nin bir inşaatta imar yolsuzluğuna göz yumduğunu öne sürdü.
Valilik, şikayet üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrası hazırlanan ön araştırma raporunda, inşaat şirketinin projeye uymadığı belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, ön araştırma raporuyla birlikte İçişleri Bakanlığına başvurdu.
Olayı ihbar eden Ş.D.'in avukatı Hülya Yüksel, "Yapılan bu yolsuzluktan müvekkilim mağdur olmuştur. Bu mağduriyetten dolayı İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Ataşehir Belediyesi'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği
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