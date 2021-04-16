Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde yaşanan Ş.D., İstanbul Valiliğine şikayet dilekçesi yollayarak, Ataşehir Belediyesi’nin bir inşaatta imar yolsuzluğuna göz yumduğunu öne sürdü.

Valilik, şikayet üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrası hazırlanan ön araştırma raporunda, inşaat şirketinin projeye uymadığı belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, ön araştırma raporuyla birlikte İçişleri Bakanlığına başvurdu.

Olayı ihbar eden Ş.D.'in avukatı Hülya Yüksel, "Yapılan bu yolsuzluktan müvekkilim mağdur olmuştur. Bu mağduriyetten dolayı İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

