Dolandırıcılık olayı, 11 Şubat 2020'de emekli doktor Mahmut Karaağaç'ın evine haciz gelmesiyle ortaya çıktı. İcra memurlarını karşısında görünce şaşıran Karaağaç, hiç tanımadığı insanlara 10,6 milyon dolar borçlu olduğunu öğrendi.

Altında kendi imzası bulunan senetlerle icra mahkemesinde dava açıldığı ve haberi dahi olmadan sonuçlandığı bildirildi. Yaşlı ve varlıklı insanları dolandıran bu suç çetesinin yeni hedefi olduğunu anlayan emekli doktor, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaağaç'ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma yürütülen 3 şüpheli, emekli Doktor Karaağaç'ı yıldırmak için bu süreçte icra takiplerini sürdürdü. Mahmut Karaağaç'ın hem evinde ve hem de hisse sahibi olduğu iş hanında haciz işlemleri yapıldı.

Yaşı nedeniyle algısı zayıflayan mağdura senet imzalatılar

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Akın Doğuşlu tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler ile müşteki Karaağaç'ın cep telefonlarının, geçmişe dönük iletişim kayıtları incelendi. Mahmut Karaağaç ile şüpheliler arasında hiçbir görüşme bulunamadı. Ayrıca birbirlerini tanımadıklarını söyleyen iki şüphelinin cep telefonuyla görüşmeleri tespit edildi. Hatta aynı cep telefonu cihazını kullandıkları da ortaya çıktı.

Savcılık senetlerdeki imzaların ise, yaşı nedeniyle algılama yeteneği azalan Mahmut Karaağaç'ın bu durumundan faydalanılarak alındığını ortaya koydu.

İddianamede, şüpheliler Aşkın A., Selahattin A. ve Mehmet Ali P.'nin fikir, irade ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek ilerleyen yaşı dolayısıyla algılama yeteneği zayıflamış ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sahibi olduğu iş hanına gelemeyen emekli doktor Karaağaç'ın durumundan istifade ettikleri değerlendirmesi yapıldı.

45 yıla kadar hapisleri isteniyor

İddianamede şüphelilerin hileli davranışlarla ve Karaağaç'ın algılama yeteneğindeki zayıflıktan faydalanılarak suçu tamamlandığı ifade edildi. ,

Şüpheliler hakkında 'Kamu kurumlarının tüzel kişiliğini kullanmak suretiyle algılama yeteneği azalmış kişiye karşı dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanıkların emekli doktoru dolandırmak amacıyla üç ayrı senet düzenlemesi nedeniyle, her bir senet için ayrı ayrı cezalandırılmaları da talep edildi. Sanıklar, 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

"10,6 milyon doları çantada verdik"

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanıklar, emekli Karaağaç'ın, aileden miras kalan Eminönü'ndeki iş hanındaki hissesini satmak istediğini, 10,6 milyon dolar parayı, resmi hiçbir işlem yapmadan, bir bavul içinde kendisine elden verdiklerini ileri sürdü.

Sanıklar mağdur emekli doktora verdiklerini iddia ettikleri 10,6 milyon dolar paranın kaynağına ilişkin de herhangi bir delil sunamadı. Sanıklar bavullar içinde ödediklerini savundukları parayla ilgili hiçbir banka hareketi de tespit edilemedi.

Çay ocağına tebligat yaptırmışlar

Emekli doktor hakkında başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri tebligatlarının da iş hanında bir dönem çay ocağı işleten bir kişiye yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Tebligatı alan kişinin emekli Mahmut Karaağaç'ın çalışanı dahi olmadığı, bu nedenle tebligatı almak gibi bir yetkisinin de bulunmadığı belirtildi. Sanıkların tebligatta da usulsüzlük yaparak Mahmut Karaağaç'ın icra takibinden haberdar olmasını engelledikleri, böylece icra takibini kesinleştirdikleri tespit edildi.