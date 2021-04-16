Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanser hastasının motosikletini böyle çaldı
Gaziantep’te bir hırsız, kanser hastasının akülü sandalye almak için satmak istediği motosikletini çaldı. Şüpheli tutuklanırken, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Gaziantep’te, yaşayan dördüncü evre kanser hastası olan Ömer Atlar'ın akülü sandalye almak için satmak istediği motosikleti çalındı.
Hastalığı nedeniyle de zor günler geçiren Atlar’ın motosikletini çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık
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