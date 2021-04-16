Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde son durum
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 160 santimetreyle Kartalkaya ve 115 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 115, Uludağ'da 80, Hakkari'de 74, Ilgaz'da 65, Erciyes ve Kartepe'de 63, Sarıkamış'ta 51, Ergan'da 45, Konaklı'da 35, Yıldıztepe'de 22, Nemrut ve Yıldız Dağı'nda 15, Yalnızçam'da 8, Akdağ ve Zigana'da 7, Çambaşı, Mersivan ve Hesarek'te 6, Davraz'da 5, Hazarbaba ve Ovacık'ta 4 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kış Sporları
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