Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 115, Uludağ'da 80, Hakkari'de 74, Ilgaz'da 65, Erciyes ve Kartepe'de 63, Sarıkamış'ta 51, Ergan'da 45, Konaklı'da 35, Yıldıztepe'de 22, Nemrut ve Yıldız Dağı'nda 15, Yalnızçam'da 8, Akdağ ve Zigana'da 7, Çambaşı, Mersivan ve Hesarek'te 6, Davraz'da 5, Hazarbaba ve Ovacık'ta 4 santimetre ölçüldü.