İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti.

Babası da kurtarılamadı

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze ve taziyelerde bulaştı

Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç, 4 Aralık’ta, Ali Genç ise 11 Aralık'ta öldü.

Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de, 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ahmet Genç de dün aynı hastalıktan hayatını kaybetti.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları öğrenildi. Koronavirüsten hayatını kaybedenler arasında Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.

Aile genetik yapısının araştırılmasını istiyor

Yaklaşık 5,5 ayda 8 kişiyi koronavirüs nedeniyle toprağa veren aile, genetik yapılarının araştırılmasını istedi.

3 kardeşi ile yeğenini toprağa veren Ali Genç, "Vatandaşlar çok dikkatli olsunlar. Bu hastalığın şakası yok. Bizim ailenin canı yandı, kimsenin canı yanmasın. Biz ailenin geri kalanının genetiğinin araştırılmasını istiyoruz. Bizim genlerimizde bir problem var galiba. Bizi grip gibi de alsa götürüyor bu hastalık. Aşımızın yapılmasını istiyoruz. Devlet bize öncelik versin, çoluk çocuğunuz aşılarını yaptırsın biz de rahat edelim. Bu süreci ne olur ciddiye alın, kurallara uyun" dedi.

"Biz yandık kimse yanmasın"

2 kız kardeşi, ağabeyi, 2 yeğeni ve 3 kayınbiraderini kaybeden Havva Genç ise, şunları söyledi:

"8 acıyı birden yaşadık, biz yandık, kimse yanmasın. Dikkat ettiğimizi düşünüyoruz ama genetiğimizde mi bir problem var bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz. Bizim yaşadığımız bu acıyı kimse yaşamasın."