15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimler başladı.

Bu kapsamda, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erciş Bot Timi, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Milli Parklar İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin Karahan Mahallesi'nde balıkların göç ettiği Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda, drone ile çayın iki noktasına çekilmiş 200 metre ağ tespit eden ekipler, ağa takılan yaklaşık 3 ton inci kefalini suya geri bıraktı.