Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı terörist yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne hudut hattından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.
Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edildi.
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