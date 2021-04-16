Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne hudut hattından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edildi.