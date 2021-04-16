TRT´nin sevilen dizisi Gönül Dağı’nı Ordulu birkaç sinemasever, Karadeniz’e uyarlayarak çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören dizi uyarlamasında diyaloglar bire bir çekilirken, yaşam ise Karadeniz’de geçiyor.

Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Abazdağı köyünde yaşayan gençlerin en büyük hayali Gönül Dağı dizisinin setine gitmek. Sosyal medyada ise kendi yaşadıkları köy olan Abazdağı ismiyle yer alıyor bu amatör uyarlama.

“Hayalimiz, Gönül Dağı dizisinin setine gitmek”

Abazdağı dizisi yönetmeni Sami İsen, ilerleyen günlerde Gönül Dağı dizisinin setine gitmek istediklerini söyleyerek, “Bizim hayalimiz ilerleyen zamanda eğer imkanımız olursa dizinin setine gidip oyuncularla tanışmak. Biz bir bölüm çektik sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Çok ilgi gördü. İkincisi ne zaman gelecek diye sordular, ikincisini de çektik. Üçüncüsünü yazdık onu da çekeceğiz ilk fırsatta. Dizide oynayanların Herhangi bir eğitimleri yok. Tamamen gönül işi” diye konuştu.

Köylüler boş zamanlarında bir araya gelerek dizinin bölümlerini çekiyorlar. Ve bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.