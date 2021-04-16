Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 745 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesinde, jandarma ekipleri iki ayrı adreste sahte içki üretildiğini tespit etti. Adreslere yapılan operasyonlarda 745 litre sahte içki elegeçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'nde yaşayan S.A. ve S.A'nın evlerinde sahte içki ürettiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 745 litre sahte içki, damıtma teknesi, hassas terazi, 2 kazan ve cam tüplü derece ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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