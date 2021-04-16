Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde yetişen meyan bitkisi, toplandıktan sonra dev kazanlarda kaynatılıyor. Poşet ya da şişelere konularak satılan ve soğuk tüketilen şerbet vatandaşların ilgisini görüyor.

Meyan şerbeti, özellikle ramazanlarda Gaziantep Kalesi ve çevresinde satışa sunuluyor.

Bölgede, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tüketilen şerbet, ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

“Meyan şerbeti yapmak meşakkatli bir iş”

Gaziantep'te 40 yıldır meyan şerbeti satıcısı 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, meyan şerbetinin yapılışının meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde meyan kökünün yoğurup ıslatıldıktan sonra bir süre bekletildiğini anlatan Yılmaz, "Meyan lifleri, sal adı verilen tahtadan yapılmış hafif meyilli ve şerbetin akmasını sağlayacak şekilde alt tarafı oluklu düzeneklere ince bir şekilde serilir. Ramazan ayındayız ve meyan şerbetine ilgi çok fazla. Yoğunluk gayet iyi. Hazmı kolaylaştırır ve vücut hararetini önler. 1,5 litresini 4 liradan satışa sunuyoruz. İftar sofralarının vazgeçilmezi meyan şerbetidir" dedi.

60 kilometre uzaklıktan şerbet almaya geliyorlar

Meyan şerbeti almak için 60 kilometre uzaklıkta Sinan köyünden Gaziantep'e geldiğini ifade eden müşterilerden Kamil Alıcı ise meyan şerbetini çok sevdiğini ve ramazanda özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Gaziantep'in şerbetinin meşhur olduğunu dile getiren Alıcı, "Sosyal mesafe kuralına uyup şerbet almak için sıraya giriyoruz. Gerçekten çok güzel tadı var. Tüm herkese tavsiye ederim. Soğuk içildiği için hararetimizi alıyor" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın 60 yıllık şerbetçi ustası

Sarayönü Caddesi'nde 60 yıldır meyan şerbeti satan ve ürününü Türk Patent Enstitüsünde tescil ettirerek üretim izni alan 79 yaşındaki Abdullah Culha da meyan şerbeti yapmayı babasından öğrendiğini ve 60 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Meyan şerbetinin Şanlıurfa'da bolca tüketildiğini ancak ramazan ayında daha çok talep gördüğünü aktardı.

