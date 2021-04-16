Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
İzmir’de FETÖ’ye yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü A.K.'nin da bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık şube müdürlüklerine bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için kent genelinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ
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