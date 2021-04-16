Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 14:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fareler için konulan zehir anne kediyi zehirledi
Kayseri'nin İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'nde fareler için evin yakınlarına bırakılan zehirli yiyecekleri yiyen anne kedi öldü. İki yavrusu ise annelerinin ölümünden habersiz onu emmeye çalıştı.
Kızılören Tabaklı Mahallesi Muhtarı Murat Altıngöz, olayın gerçekleştiği yerde vatandaşlara seslendi.
Muhtar Altıngöz, vatandaşların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması çağrısında bulunarak, konulan tarım ilaçlarının hayvanları öldürdüğünü ve dikkatli olmalarını istedi.
Annelerinden ayrılmak zorunda kalan yavru kedileri ise muhtarlık sahiplendi.
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