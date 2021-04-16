Demirciler Çarşısı'nda 712 yıldır her cuma seladan sonra yapılan esnaf duası, ramazanın ilk cuma gününde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun gerçekleştirildi.

Hayırlı ve bereketli kazanç için dualar edilen geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik etti. Duadan sonra vatandaşlar, ilçedeki camilerde ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

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7 asırdır sürdürülüyor

Tarihi İpek Yolu'nda yer alan, Osmanlı kasabası Mudurnu, tarihi yapılarını korumanın yanı sıra Ahilik kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.

Esnaflar arasında yardımlaşmayı sağlamak ve iş ahlakının sağlanması için kurulan Mudurnu’da hala aktif olarak devam ediyor. Ahiler yüzyıllardır Demirci Çarşısı ve Orta Çarşı’da cuma selası sonrası esnaf duası adını verdikleri geleneği devam ettiriyor.

Dua sırasında, normalde oturarak çalışan bir esnaf ayakta, ayakta çalışan bir esnaf ise oturarak dua ediyor. Dua sırasında da insanlara ekmek dağıtılıyor.