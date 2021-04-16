Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan FETÖ üyesi 3 kişi tutuklandı.
Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 3 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla ilçe çıkışında yakalanan şüpheliler N.V, A.G. ve A.K, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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