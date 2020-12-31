İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Hacıalibey ile Hoşnudiye mahallelerindeki bir dernek binası ile ruhsatsız iş yerine baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 65 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 284 bin 375 lira ceza verildi.

Dernek ile iş yeri sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.