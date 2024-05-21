Az Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.05.2024 14:18

Kumar oynarken yakalanan 186 kişiye para cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki işletmede kumar oynarken yakalanan 186 kişiye, toplam 1 milyon 195 bin 50 lira ceza verildi.

Kumar oynarken yakalanan 186 kişiye para cezası
[Fotograf: İHA]

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken ve Gökdere mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 186 kişiye, toplam 1 milyon 195 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

İşletme sahipleri C.K. ve A.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kumar oynarken yakalanan ve hakkında 8 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu belirlenen Z.E. gözaltına alındı.

ETİKETLER
İzmir Kumar
Sıradaki Haber
Düzce'de damperi açık kalan tır havada askıda kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
DSÖ: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki çatışmalar 14 binden fazla kişiyi yerinden etti
14:41
İsrail'in 228 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 647'ye çıktı
14:39
İsrailli bin 300 akademisyenden Gazze bildirisi
14:30
Bakan Güler: İlk görsel temas 02.36'da sağlandı, İran makamlarıyla paylaşıldı
14:15
Rusya: İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyor
14:14
AB ülkelerinden yapay zeka yasasına yeşil ışık
Japonya'nın doğal güzellikleri: Fuji Dağı
Japonya'nın doğal güzellikleri: Fuji Dağı
FOTO FOKUS
Filistinli genç iletişimci, İsrail zulmünü dünyaya duyurmak istiyor
Filistinli genç iletişimci, İsrail zulmünü dünyaya duyurmak istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ