Kumar oynarken yakalanan 186 kişiye para cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken ve Gökdere mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 186 kişiye, toplam 1 milyon 195 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

İşletme sahipleri C.K. ve A.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kumar oynarken yakalanan ve hakkında 8 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu belirlenen Z.E. gözaltına alındı.