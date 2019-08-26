Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağı, ağustos ayının ortalarından itibaren Bodrum'da yüzünü gösterdi.

Narin ve kırılgan yapısıyla dikkati çeken bitki, Akyarlar Fener Burnu sahilinde görüntülendi. Bölgede denize girenlerin de dikkatle incelediği bitkinin korunması amacıyla özel tedbirler alındı.

Bu yıl daha geniş alanda açtı

Deniz kenarında, kumluk ve taşlık alanlarda çıkan kum zambaklarının çiçek açması yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Beyaz çiçekleriyle görsel zenginlik yaratan kum zambaklarının bu yıl, geçen senelere göre daha geniş alanda açtığı görüldü.

Koparılması ve tahrip edilmesinin önlenmesi amacıyla demir korkuluklarla çevrilen kum zambaklarının bulunduğu alanda 'Kum zambağı koparmayınız' yazılı uyarıları levhaları da yer alıyor.

Öte yandan, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparan veya zarar veren kişilere uygulanan 48 bin 625 lira para cezasının ise bu yıl 60 bin 163 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Yetkililer, bitkiye zarar verenlerin ise ihbar edilmesini istedi.

Ağustos ayında çiçek açan kum zambaklarını ekim ayı ortalarına kadar görmek mümkün oluyor.

Kaynak: DHA, AA