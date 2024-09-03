Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Arapzade Mahallesi 1 Nolu Sokak'ta kullandığı traktörüyle seyir halinde olan 68 yaşındaki Hüseyin Karaman, henüz belirlenemeyen bir nedenle düşüp traktörün altında kaldı.

Bir süre sürücüsüz seyreden traktör caddede park halinde olan minibüs ve otomobile çarparak durdu.

Gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Karaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.