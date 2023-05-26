Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda sağ şeritte ilerleyen plakası belirlenemeyen otomobil, hızla şerit değiştirdiği sırada en sol şeritteki Oktay Kara'nın kullandığı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kara'nın aracı da önündeki otomobile çarparak savruldu.
Savrulan araç kaldırıma vurup takla attı ve kayarak refüjdeki trafik lambasına çarptı.
Kazada, Kara ile yanındaki 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.