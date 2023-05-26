Parçalı Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.05.2023 00:50

Erzincan'da altın kitap ele geçirildi

Erzincan'da tarihi eser olduğu değerlendiren İbranice yazıları olan 14 sayfadan oluşan 24 ayar altın kitap ele geçirildi.

Erzincan'da altın kitap ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Valilik internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürüttükleri çalışma sonucunda tarihi eser niteliğindeki bir kitabın 4 kişi tarafından satıldığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu merkez ilçe ve köylerinde yapılan operasyon kapsamında Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, 165 gram ağırlığında ve 14 sayfadan oluşan bir kitap ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Erzincan Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Artvin'de kamyonuyla nehre düşerek kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
01:44
Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
01:28
Altun: Linç kültürüne hep birlikte savaş açmalıyız
01:16
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'a tepki
00:50
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
00:46
Artvin'de kamyonuyla nehre düşerek kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta sağanak sele döndü: 1 ev yıkıldı, 6 evi su bastı
Muş'ta sağanak sele döndü: 1 ev yıkıldı, 6 evi su bastı
FOTO FOKUS
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
Meksika'da ekmek fırınında patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ