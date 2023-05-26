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Türkiye
AA 26.05.2023 00:45

Artvin'de kamyonuyla nehre düşerek kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücüyü arama çalışmalarına devam edildi.

Artvin'de kamyonuyla nehre düşerek kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Artvin-Şavşat karayolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta kamyonun nehre düşmesi sonrası akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmaları üçüncü günde de sürdü.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma su altı arama kurtarma, deniz polisi ve gönüllülerin de yer aldığı 110 kişi katıldı.

Artvin'de kamyonuyla nehre düşerek kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Bazı ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan başlayarak 5 kilometre boyunca kıyı taraması yaparken, diğerleri de su yüzeyinde arama gerçekleştirdi.

Topal'ın, Trabzon'dan gelen yakınlarının bölgedeki bekleyişi de sürüyor.

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