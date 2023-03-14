Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü
[Fotograf: DHA]
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece’de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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