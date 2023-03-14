Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de tırla pikap çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tırla pikabın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Musa K. idaresindeki tomruk yüklü tır ile Halil İbrahim A'nın kullandığı pikap, Kırıkkale-Kulu kara yolu Kırıkkale Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolun dışına savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pikaptaki yolculardan Şaziye A. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile Eylem K., Alperen K. ve Zeki T. ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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