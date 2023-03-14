Musa K. idaresindeki tomruk yüklü tır ile Halil İbrahim A'nın kullandığı pikap, Kırıkkale-Kulu kara yolu Kırıkkale Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolun dışına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pikaptaki yolculardan Şaziye A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Eylem K., Alperen K. ve Zeki T. ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.