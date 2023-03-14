Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yer alan birçok tarihi mekan ve camiler yıkılırken, 500 yıllık tarihi köprü, depremde en ufak bir hasar dahi almadı.

Kılavuzlu Baraj sahasında yer alan 500 yıllık tarihi Ceyhan Taş Köprü, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlere de dayanarak, hasar görmeksizin dimdik ayakta kalmayı başardı.

158 metre uzunlukta altı kemer gözünden oluşan köprü, en çok ziyaret edip fotoğraf çektirdikleri mekanlar arasında yer alıyor. Bölgeye gezmeye gelen vatandaşlar tarihi taş köprünün ayakta kaldığını görünce çok sevindiler.