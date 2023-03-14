Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
500 yıllık taş köprü depremlere dayandı
Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nun 11. kilometresindeki Kılavuzlu Mahallesi'nde bulunan 500 yıllık tarihi Ceyhan Taş Köprü, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlere de dayandı. Tarihi köprü dimdik ayakta ve depremden dolayı en ufak bir hasar görmedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yer alan birçok tarihi mekan ve camiler yıkılırken, 500 yıllık tarihi köprü, depremde en ufak bir hasar dahi almadı.
Kılavuzlu Baraj sahasında yer alan 500 yıllık tarihi Ceyhan Taş Köprü, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlere de dayanarak, hasar görmeksizin dimdik ayakta kalmayı başardı.
158 metre uzunlukta altı kemer gözünden oluşan köprü, en çok ziyaret edip fotoğraf çektirdikleri mekanlar arasında yer alıyor. Bölgeye gezmeye gelen vatandaşlar tarihi taş köprünün ayakta kaldığını görünce çok sevindiler.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Tarihi Eser
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