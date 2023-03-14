Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şırnak'ta PKK ve FETÖ terör örgütlerine düzenlenen operasyonlar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla il genelinde operasyon başlatıldı.
Yapılan operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla, 2'si emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü PKK/KCK
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