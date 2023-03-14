Şırnak'ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla il genelinde operasyon başlatıldı.

Yapılan operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla, 2'si emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.