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Türkiye
AA 03.06.2024 00:06

Küçükçekmece'de güvenlik nedeniyle tahliye edilen 4 katlı bina da yıkılıyor

İstanbul Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki 4 katlı apartman da yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle ekipler tarafından yıkılıyor.

Küçükçekmece'de güvenlik nedeniyle tahliye edilen 4 katlı bina da yıkılıyor
[Fotograf: AA]

Ekipler, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın yanındaki 4 katlı apartmanda incelemesini bitirdi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından ekipler binanın kontrollü yıkımına başladı.

AFAD ve belediye ekipleri, çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki 4 katlı apartmanda inceleme yapmış, yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına karar vermişti. Bina sakinleri kontrollü olarak apartmana girerek bazı değerli eşyalarını almışlardı. Yıkım kararı sonrası bazı bina sakinleri akrabalarının yanına gitmiş, bazıları ise çevredeki otellere yerleştirilmişti.

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