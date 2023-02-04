Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 48 milli park, 261 tabiat parkı ve 31 tabiat koruma alanını 2022 yılında 60 milyon 949 bin 167 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçi sayısı 2021 yılına göre 9 milyon 248 bin 955 arttı ve bu rakam yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakamın da eklenmesiyle korunan alanların, son 5 yıldaki ziyaretçi sayısı 232 milyon 562 bin 593 oldu.

Geçen yıl en çok ziyaret edilen korunan alan ise 9 milyon 14 bin 827 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı oldu. Burayı 8 milyon 90 bin 472 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı takip etti.

En çok ziyaretçi Muğla'ya

Geçen sene, korunan alan bazında en çok ziyaret edilen 5 il ise sırasıyla 10 milyon 200 bin ile Muğla, 9 milyon 458 bin ile Antalya, 8 milyon 256 bin ile Kocaeli, 3 milyon 817 bin ile Trabzon ve 3 milyon 499 bin ile Gaziantep olarak belirlendi.

Aynı dönemde en çok ziyaretçi sayısına ise temmuz, ağustos ve eylül aylarında ulaşıldı. Korunan alanlar temmuz ayında 10 milyon 441 bin, ağustos ayında 9 milyon 895 bin ve eylül ayında 7 milyon 399 bin ziyaretçi ağırladı.

Konaklamalı ziyaret de arttı

Bu dönemde, 6 milyon 535 bin 627 kişi, korunan alanlara konaklamalı ziyaret gerçekleştirdi. Bu sayı 2021'de 3 milyon 128 bin 858 olarak kaydedilmişti. Türkiye'de halihazırda, aralarında 48 milli park, 261 tabiat parkı, 113 tabiat anıtı, 31 tabiatı koruma alanı bulunan ve toplam alanı 3,4 hektarı bulan 643 korunan alan bulunuyor.

- "Yatırımlarımızla korunan alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, özellikle son 2 yılın COVID-19 salgınının etkisinde geçmesiyle insanların tatil ve gezi alışkanlıklarında değişiklikler yaşandığını belirtti.

Doğa ve açık alan aktivitelerini daha fazla tercih eden vatandaşların, DKMP Genel Müdürlüğünün korunan alanlara yaptığı gerek günübirlik gerekse konaklama tesisleriyle, tatilini doğada rahatça geçirebildiğini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Daha fazla sayıda vatandaşın tabiatla iç içe olmak için korunan alanları tercih ediyor olması bizleri sevindiriyor. Yılın her mevsiminde doğaseverlere pek çok güzelliği bir arada sunan korunan alanlar, kimi zaman insanları yeşile davet ediyor, kimi zaman yaban hayvanlarını gözleme imkanı sunuyor, kimi zamansa bembeyaz kar örtüsüyle el değmemiş doğayı keşfetme fırsatı veriyor. Bizler de bu alanları korumak ve daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yatırımlarımızla korunan alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz."