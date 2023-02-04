Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerine hava engeli
[Fotograf: AA]
Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 08.00'de İstanbul ile Bursa arasındaki karşılıklı iki sefer de iptal edilmişti.
Etiketler: Deniz Otobüsü İstanbul
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