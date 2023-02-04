Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 03:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza dün 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Egemen Darendelioğlu Bulvarı ile Pamukeli Caddesi kesişiminde meydana geldi.
Halis Ç. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Zeynel Z. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 tarım işçisi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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