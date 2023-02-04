Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Kocaeli'de evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Ev sahibi, yangını söndürmek isterken yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri de yaralıya ambulansta tedavi uyguladı.
Bekirdere Mahallesi'nde K.T'ye ait 3 katlı bir binanın çatı katında sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.
Durumu fark eden K.T., bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Adrese ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangını söndürmek için uğraştığı esnada K.T.’nin alnında ufak çaplı yanık olduğu tespit edilirken sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi uygulandı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlatırken, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan ekipler, çatı katının bir bölümünde bulunan güvercinlerin alevlerden zarar görmemesi için önlem aldı.
[Fotoğraf: İHA]
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