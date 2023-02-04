Bekirdere Mahallesi'nde K.T'ye ait 3 katlı bir binanın çatı katında sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.

Durumu fark eden K.T., bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangını söndürmek için uğraştığı esnada K.T.’nin alnında ufak çaplı yanık olduğu tespit edilirken sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi uygulandı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlatırken, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ekipler, çatı katının bir bölümünde bulunan güvercinlerin alevlerden zarar görmemesi için önlem aldı.

[Fotoğraf: İHA]