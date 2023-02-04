Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 01:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da minibüsler kara saplandı, dağda mahsur kalan 60 öğrenci kurtarıldı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araçları kara sağlanan ve dağda mahsur kalan 60 üniversite öğrencisi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı Kayak Merkezi'nden dönen 60 üniversite öğrencisinin bulunduğu 4 minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz İşletme Şefliği ekipleri, greyderle karla kaplı yolların açılması için çalışma başlattı.
Dağa ulaşan ekipler, mahsur kalan 60 öğrenciyi arazi araçlarıyla güvenli bölgeye ulaştırdı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Kar Yağışı
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