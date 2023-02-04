Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Haluk Eyibilen idaresindeki otomobil, sürücüsünün sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Ziya Ü.'nün kullandığı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, sürücü 52 yaşındaki Haluk Eybilen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ziya Ü. ile yolculardan Rıdvan G. ve Muhammet Ali Ş. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralı şahsında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri incelemesinin ardından 52 yaşındaki Eybilen'in cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobil ve kamyonet, otoparka çekilerek trafikten men edildi.