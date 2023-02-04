Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Laçin ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çorum'un Laçin ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Çorum Deprem Son Dakika
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