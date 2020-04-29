Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'nden 8 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gören Süleyman Çavdar'dan iyi haber geldi.

Hastalığı yenen Çavdar, doktor ve hemşirelerin alkışları arasında yoğun bakımdan çıkarılıp, servisteki odasına alındı.

"Moral ve motivasyonumuzu artırıyor"

Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak, bir hafta içinde, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören toplam 4 hastayı servise çıkarttıklarını belirtti.

Akbudak şöyle devam etti:

"Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne bir süre önce kaldırılan ve 8 gündür solunum cihazına bağlı yoğun bakımda yaşayan Türkiye'nin en yaşlı koronavirüs hastalarından olan Süleyman Çavdar, yaşam mücadelesini kazandı. Solunum cihazına desteğine ihtiyacı olan hastanın klinik ve laboratuvar değerleri 8 gün sonra normale döndü ve servise devredildi. Servisten de kısa sürede taburcu olabileceği belirtildi. Yeni tip koronavirüse karşı kazanılan başarılar, bu zor zamanlarda hem kendimin hem de ekibimin moral ve motivasyonumuzu artırmaktadır."