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Türkiye
İHA 28.05.2024 22:40

Köpeklerin saldırısına uğrayan maymun koruma altına alındı

Antalya’nın Aksu ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan maymun ağaca çıkarak kurtarılmayı bekledi. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılan maymun, bulunduğu ağaçtan yakalanarak gerekli kontrolleri yapılmak üzere koruma altına alındı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan maymun koruma altına alındı
[Fotograf: İHA]

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesinin Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibi henüz bulunamayan maymun sokakta gezdiği esnada başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçıp ağaca çıkarak çaresiz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen maymunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekipleri, maymunu bulunduğu ağaçtan yakalayarak kafese aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yakalanan maymun, ekiplerin gözetiminde gerekli sağlık kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Antalya’nın Aksu ilçesinde sahibi bulunamayan maymunun sokak köpeklerinden kaçarak bir ağaca çıkması üzerine maymun Antalya Şefliği ekibimizce kurtarılarak gerekli kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Maymunun sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. 

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