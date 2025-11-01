Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, İHA 01.11.2025 15:10

Köpek saldıran gencin kolunda doku ölmesi oluştu

Ankara'da çalıştığı iş yerindeki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Mehmet Serkan Akırmak'ın kolunda doku ölmesi oluştu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şaşmaz Oto Sanayi'deki iş yerinde kalfa olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Serkan Akırmak, 25 Ekim'de besledikleri köpeğe yemek verdiği sırada saldırıya uğradı.

Kolundan yaralanan Akırmak, saldırıdan çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Olay sonrası özel hastaneye kaldırılan Akırmak, ilk tedavisinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Ortopedi Servisi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan gencin tedavisi sürüyor.

Cinsinin, Sibirya kurdu ve Çin aslanı kırması olduğu öğrenilen köpek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince belediyeye ait barınağa götürüldü.

"Kafamdan ve kolumdan ısırdı, kanlar içinde kaldım"

Mehmet Serkan Akırmak, tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı.

Olay anında köpeğe yemek vermek için yanına gittiğinde saldırıya uğradığını belirten Akırmak, "Yemeğini koyduğum zaman büyük ihtimalle beni tehdit olarak algıladı. Önce kafama saldırdı, kafamı çekince koluma yapıştı. Kolumu tutunca bir süre bırakmadı. Köpekle burun burunaydık, kolum kan içinde kaldı. Hastaneye gittik. Koluma ufak dikiş attılar ve taburcu edildim. Evde geldikten bir süre sonra yaramda enfeksiyon oluştu. Kolumda ‘doku ölmesi' oluştuğu için bu durumdayım" dedi.

Akırmak'ın babası Hakan Akırmak da saldırgan tutum gösteren köpeklerin beslenmesinin önüne geçilmesini istedi.

Çocuğunun köpeğin saldırısına uğradığını öğrendiğinde şok geçirdiğini anlatan Akırmak, "Duyduğum anda dizlerimin bağı çözüldü. Dizlerimin üstüne yere düştüm. Bir süre nefes alamadım. Gerçekten görüntü dehşet verici zaten yani o görüntüyü gördüğünde yabancılar dayanamıyor, bir baba olarak ben nasıl dayanacağım? Gerçekten çok zor bir durumdu. Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

ETİKETLER
Ankara Enfeksiyon Köpek
Sıradaki Haber
İstanbul'daki tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
El Nino’nun hızlı yükselişi küresel hava dengesini sarsabilir
15:37
Bakan Yerlikaya: Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 550 bini buldu
15:39
Erdoğan: Önce terörsüz Türkiye'ye, sonra terörsüz bölge
15:03
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e çıktı
14:53
Filistin: Gazze'de ekonomik faaliyetlerin çoğu İsrail soykırımı sonucu çöktü
14:47
Hakan Fidan Irak'ı ziyaret edecek
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Yahudi tarihçi: İsrail'in ateşkes sicili hep kötü oldu
Yahudi tarihçi: İsrail'in ateşkes sicili hep kötü oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ