Özel bir hayvan kliniğine götürülerek ameliyat edilen yavru köpeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları inceleniyor

Havza Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvan Haklarını Koruma Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kurulan özel ekip, çevrede bulunan güvenlik kameralarına ait yaklaşık 100 saatlik kaydı incelemeye aldı. Ekipler, mahallede ise her sokağı tarıyor, tanık arıyor. 'Pamuk'un yaralanma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, mahalle sakinlerinin bilgisine başvuruyor. Özel ekip, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.