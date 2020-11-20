Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 06:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpeğe işkence yapanları bulmak için özel ekip kuruldu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde, ön 2 bacağı kesilmiş olarak bulunan, 'Pamuk' isimli yavru köpek için oluşturulan özel ekip, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
Özel bir hayvan kliniğine götürülerek ameliyat edilen yavru köpeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları inceleniyor
Havza Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvan Haklarını Koruma Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kurulan özel ekip, çevrede bulunan güvenlik kameralarına ait yaklaşık 100 saatlik kaydı incelemeye aldı. Ekipler, mahallede ise her sokağı tarıyor, tanık arıyor. 'Pamuk'un yaralanma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, mahalle sakinlerinin bilgisine başvuruyor. Özel ekip, şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
Sıradaki Haber
2 çocuk annesi sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz